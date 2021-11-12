معلومات عن "أبو صدام" قبل عرضه.. مدته 96 دقيقة و"تايسون" سائق تريلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قبل أيام، عن مشاركة الفيلم المصري "أبو صدام" في المسابقة الرسمية لدورته الـ43، التي من المقرر انطلاقها في 26 نوفمبر الجاري.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن فيلم "أبو صدام"..

- الفيلم الثاني لمخرجته نادين خان بعد تقديمها فيلم "هرج ومرج" عام 2012.

- يعرض لأول مرة عالميا ضمن الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي.

- الفيلم مصري قصة نادين خان وتأليف محمود عزت ومن إنتاج شركة "سي سينما".

- يشارك في بطولة الفيلم الفنان محمد ممدوح (تايسون) والفنان أحمد داش.

- يظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، بينهم: سيد رجب، علي الطيب وعلي قاسم.

- مدة الفيلم 96 دقيقة .

- تدور أحداثه حول سائق تريلا يتعرض لموقف على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.

- تم تصوير المشاهد على طريق الساحل الشمالي.