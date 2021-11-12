شكرا لقرائتكم خبر عن زوج ابنة الفنانة سهير البابلى: بدأت تتحرك بعد سماعها الرقية الشرعية ومدح النبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، إن الفنانة سهير البابلي، بدأت تتحرك أمس بعد أن ألقى عليها الرقية الشرعية ومديح النبي.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "هي إنسانة صاحبة إرادة، وشعرت بارتياح شديد بعد سماح مديح النبي، وبدأت تتحرك بحالة من التفاعل وكأن عيونها تحدثنا وتطمئننا عليها، والممرضات والأطباء تعجبوا من استجابة الجسم للرقية، وهي تحب اسم الودود، وكانت دائما تردده".

وقال: "هي لم تصاب بكورونا، ولكن حدث لها بعض الاضطرابات بالسكر، وجرى نقلها للمستشفى، ونرجو من الله أن تتحسن حالتها، والفنانة إسعاد يونس زارتها مؤخرا والفنانة حلا شيحة والمخرج عمر زهران وعدد كبير من الفنانين".