شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم: فقدت الوعى فى انفجار مرفأ بيروت وجسمى فيه 400 غرزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت نادين نجيم خلال الحلقة عن لحظة انفجار مرفأ بيروت وإصابتها الكبيرة، قائلة: "كنت بصور من البلكونة وقتها الحريقة عشان ابعته لشقيقتى ومكنتش أعرف إن في متفجرات هتنفجر".

وأضافت نادين نجيم: "فقدت الوعى مع سقوطى لأنى وقعت براسى على ترابيزة حديد وفيها زجاج، ومكنتش فاكرة أي شيء وبعد أول 5 أيام بدأت أتذكر بعض الأشياء مثل الإسعاف والدم وما زال حتى الآن في حاجات مش فكراها، ولكن أكتر حاجة فكراها إنى كنت بقول يا رب ما تاخد نظرى، ولما روحت المستشفى فضلت قاعدة ساعتين ونص مكنش في طبيب وبدأت يتوافد المصابون والجرحى وكانت مناظر مخيفة".

وتابعت نادين نجيم: "أنا أخدت 400 غرزة في وجهى وباقى أجزاء جسدى نتيجة الانفجار، وأول عملية أخدت 7 ساعات، وتانى عملية اكتشفتها من عند ربنا كانت عينى مقفولة وحاسة إن في نزيف دم، وسألت الطبيب أنت متأكد إن مفيش حاجة وقلتله عاوزة أعمل أشعة واكتفت إن في عضم مهشم بجوار عينى، والحمد لله كنت محظوظة أوى وربنا شفق عليا انى لم أخسر نظرى".



نادين نجيم



الفنانة نادين نجيم



النجمة نادين نجيم



نادين نجيم فى ضيافة منى الشاذلى



نادين نجيم ومنى الشاذلى