شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: أنصح الناس والبنات خصوصا بزيارة "ذا جروفز".. مكان رائع "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة إلى المواطنين فى الوطن العربى عامة والبنات خاصةً، بضرورة زيارة منطقة "ذا جروفز" ضمن فعاليات موسم الرياض فى نسخته الثانية، مشيرا إلى أنها واحدة من أجمل المناطق فى حى السفارات.

ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، مقطع فيديو خلال جولته فى المنطقة، صحبها بالقول: "رسالة إلى كل الناس والبنات خصوصاً، واحدة من أجمل المناطق ذا جروفز فى حى السفارات، أنصح الجميع بزيارته، مكان رائع.. مطاعم ومقاهى جميلة جدا، لاتجون أبى أروح له لحالى".



المستشار تركى آل الشيخ فى ذا جروفز

وسبق وأشاد المستشار تركى آل الشيخ، بمنطقة "ذا جروفز"، مشيرا إلى أنها منطقة جديدة ووجهة بمعايير عالمية وبأيدى سعودية، قائلا: "أنصحكم تزورونها.. بتشوفون شيء من الخيال"، قائلا عبر حسابه الرسمى بتويتر: "منطقة ذا جروفز.. منطقة جديدة ووجهة بمعايير عالمية وبأيدى سعودية، أنصحكم تزورونها.. بتشوفون شيء من الخيال".

وكان المستشار تركى آل الشيخ، أعرب عن سعادته الكبيرة بوصول عدد زوار موسم الرياض فى نسخته الثانية، إلى نحو 2 مليون زائر بعد 20 يوما فقط من انطلاقه 20 أكتوبر الماضى، مقدما الشكر للقائد الملهم على دعمه اللا محدود.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله.. وصل عدد زوار موسم الرياض إلى 2 مليون زائر حتى الآن فى 20 يوم".

وأضاف آل الشيخ: "أتقدم بخالص الشكر لسيدى قائدنا الملهم على دعمه اللامحدود، وأشكر كل الجهات المساندة، وإلى من يعمل فى الموسم فى كل الزونات أنتم فى القلب.. ولاتجون".