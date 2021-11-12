شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم: مش بضايق لما يقولوا إنى كنت أحلى قبل أو بعد عملية التجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت نادين نجيم خلال الحلقة عن تتويجها في بداية حياتها ملكة جمال لبنان، قائلة: "تتويجى كان من أجمل اللحظات في حياتى وكنت محضرة نفسى للمسابقة مش عشان شوفت دعايا وكنت محضرة لها من وقت ما كان عندى 16 سنة، ولكن أسوأ ما فيها إنها بتسرق من الشخص الحرية".

وعن تجربتها في عالم الموضة والأزياء قاتل نادين نجيم: "التجربة مش بتضايقنى لأنى بعمل اللى يريحنى ومش بيضايقنى اللى يقول نادين كانت أحلى قبل عمليات التجميل أنا بعمل اللى يريحنى واللى بشوفه بعمله، وهى حرية شخصية، وأنا إزاى أشوف نفسى فى المرآة بعمله، ومش هنسى إن لم ينتخبونى في ملكة جمال من فراغ وقدرت أخدت اللقب عن جدارة واستحقاق، ولازم كل مرأة تهتم بنفسها لأن كل واحدة فيها حاجات حلوة والأهم هي الرياضة وأنا بعد فترة من الانفجار تخنت 8 كيلو".

وعن أكثر الفنانين حبا لهم في الأفلام المصرية قالت نادين نجيم: "كنت بحب وبنجذب إلى البطلات أكثر مثل سعاد حسنى وميرفت أمين ونادية الجندى ونبيلة عبيد ومديحة كامل، وكنت أحكى اللهجة المصرية وأنا صغيرة أفضل من دلوقتى بسبب مشاهدتى للأفلام المصرية، وكان زميلاتى في المدرسة ينتظرونى عشان أحكى باللهجة المصرية، وبحب عادل إمام ومحمد سعد في الكوميديا".



نادين نجيم



الفنانة نادين نجيم



النجمة نادين نجيم



نادين نجيم فى ضيافة منى الشاذلى



نادين نجيم ومنى الشاذلى