شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الدراما والسيرة الذاتية Spencer يحقق 2 مليون بـ دور العرض الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم السيرة الذاتية الجديد Spencer، إيرادات وصلت إلى 2 مليون و104 ألف دولارمنذ وصوله لـ 996 دار عرض أمريكية، منذ يوم 5 نوفمبر الجارى، على أن يصل إلى عدد كبير من دور العرض حول العالم خلال الفترة المقبلة.

يدور فيلم Spencer خلال عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة في مقاطعة ساندرينجهام في نورفولك بإنجلترا، حيث قررت ديانا سبنسر، التي تعاني من مشاكل في صحتها العقلية، إنهاء زواجها الذي استمر لمدة عام من الأمير تشارلز، وبالتالي يبرز العمل الصراعات التي واجهتها في طريقها لتحقيق ما تريد.

فيلم Spencer من بطولة كريستين ستيوارت، تيموثي سبال، جاك نيلن، فريدي سبري، جاك فارثينج، شون هاريس، ستيلا جونيت، ريتشارد ساميل، إليزابيث بيرينجتون، لور ستيفانيك، ايمي مانسون.

وقام المخرج بابلو لارين بإخراج فيلم السيرة الذاتية الجديد Spencer، ومن تأليف المؤلف ستيفن نايت.

وكانت قد عبرت النجمة العالمية كريستين ستيوارت، عن اعتقادها بأن روح الأميرة ديانا منحتها توقيع قبول على أداء دور عن حياتها فى فيلم Spencer، حيث تقدم الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، في فيلمها الجديد، حياة الأميرة ديانا التي توفيت في حادث سيارة، عام 1997، واعترفت ستيوارت بأنها عانت من بعض المشاعر الروحية المخيفة أثناء تصوير الفيلم، والذي يركز على فترة ثلاثة أيام خلال موسم الأعياد لعام 1991 عندما كانت ديانا تقيم في ساندرينجهام.

وعندما سئلت عما إذا كانت قد مرت بشئ غير طبيعى أثناء أداء دورها، قالت كريستين ستيوارت - حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية - "لا، لكنني شعرت ببعض المشاعر الروحية المخيفة أثناء تصوير هذا الفيلم.. حتى لو كنت أتخيل فقط، لكني شعرت وكأن هناك لحظات حصلت فيها نوعًا ما على التوقيع بموافقة من روح الأميرة ديانا".