شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم محمد عبد الرحمن ومحسن منصور وسامح بسيونى فى ختام شرم الشيخ المسرحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي فى دورته السادسة دورة "سميحة أيوب"، خلال حفل ختامه الذى أقيم على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، بعض الشخصيات الفنية الشابة وهم، الفنان محسن منصور، والفنان سامح بسيونى باعتباره أفضل شخصية مسرحية شابه، والفنان محمد عبد الرحمن.

اختتم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي فعاليات دورته السادسة دورة "سميحة أيوب" بمسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، وذلك بحضور كل من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، الفنانين إلهام شاهين، محمد عبد الرحمن، الفنانة لقاء الخميسي، الفنان طارق صبرى، ولفيف من الفنانين والمسرحيين العرب والمصريين والأجانب، وبدأ حفل الختام بفيلم تسجيلي يضم مقتطفات من فعاليات وعروض الدورة السادسة من المهرجان.

وقال المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان خلال كلمته: "حققنا الكثير من الأحلام والطموحات وما زال هناك الكثير، أتمنى أن نحققه خلال الدورات القادمة"، كما تقدمت دكتورة إنجى البستاوى مديرة المهرجان بالشكر لكل لجان المهرجان، وأكدت أن كل شخص موجود بالمسرح هو داعم للمهرجان وجزء منه.

‎يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وانطلقت الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.