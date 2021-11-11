شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وتونس وسيريلانكا تحصد جوائز مهرجان شرم الشيخ المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي فعاليات دورته السادسة دورة "سميحة أيوب" بمسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، وذلك بحضور كل من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، الفنانين إلهام شاهين، محمد عبد الرحمن، الفنانة لقاء الخميسي، الفنان طارق صبرى، ولفيف من الفنانين والمسرحيين العرب والمصريين والأجانب، وبدأ حفل الختام بفيلم تسجيلي يضم مقتطفات من فعاليات وعروض الدورة السادسة من المهرجان.

وقال المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان خلال كلمته: "حققنا الكثير من الأحلام والطموحات وما زال هناك الكثير، أتمنى أن نحققه خلال الدورات القادمة"، كما تقدمت دكتورة إنجى البستاوى مديرة المهرجان بالشكر لكل لجان المهرجان، وأكدت أن كل شخص موجود بالمسرح هو داعم للمهرجان وجزء منه.

وأعلن الفنان أحمد صيام جوائز مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات، وجاءت كالتالى: فاز بجائزة أفضل عرض العرض المسرحى "خدامة" من تونس، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عرض "صخب بلا صوت" من السعودية.

كما أعلن الفنان طارق صبرى جوائز مسابقة المونودراما والتى جاءت كالتالي: فازت بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الأداء التمثيلي سيلفيا رينيولا عن عرض don't revenge us من رومانيا، فاز بجائزة الهيئة الدولية للمسرح عن أفضل عرض مونودراما عرض Untouched من سيريلانكا.

وأعلنت النجمة إلهام شاهين جوائز مسابقة العروض الكبرى وجاءت كالتالي: فاز بجائزة صلاح القصب التشجيعية عرض "بوق إسرافيل" من العراق، وفاز بجائزة سامى عبد الحميد للسينوغرافيا عرض "بيروسمانى" من جورجيا، وفاز بجائزة لينين الرملي لأفضل نص مسرحى سيرين قنون وريم الحداد عن عرض "ربع وقت" من تونس.

وفازت بجائزة أفضل ممثلة موروبيتو صوفيا عن عرض "الزهور الأخيرة" من إيطاليا، وفاز بجائزة أفضل ممثل Mieszko عن عرض "ترام 23:11" من بولندا، كما فاز بجائزة أفضل مخرج كريم أدريانو عن عرض "رصد خان" من مصر، وفاز بجائزة سميحة لأفضل عرض "رصد خان" من مصر.