شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يفتتح حفل مهرجان الموسيقى العربية بأغنية "ولا بيك ولا بيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم هاني شاكر حفله الغنائي ضمن ليالى مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأغنية "ولا بيك ولا بيا"، وسط تفاعل كبير مع جميع الحاضرين.

وقال هاني شاكر: "مهرجان الموسيقى العربية مش بيحلو غير بالجمهور، وأتمنى إن الحفلة تعجبكم".

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الاسبوع الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.