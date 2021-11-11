شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم عن طلاقها: أنا ساكتة عن حقى وأنا وأولادى هنعيش سعداء غصب عن الكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت نادين نجيم خلال الحلقة عن تفاصيل انفصالها عن زوجها، قائلة: "الطلاق كان واحدا من المخاوف لأن في تداعيات وراه، ولكن لما بتوصل لطريق مسدود بيكون لازم آخد الخطوة".

وتابعت نادين نجيم: "قرار الانفصال بيأثر على أى امرأة، وما تهمنى النجومية والشهرة لأنها لا تدوم لو كان دامت لغيرى لم تكن تأتى لى، ومش بيفرق معايا مين يقول أي حاجة عنى، أنا كل اللى يهمنى الأولاد فقط وأحارب عشان خاطرهم".

وأضافت نادين نجيم: "أنا ساكتة عن الحقيقة وعن حقى، وأنا أقدر أقول كل حاجة ومش ضعيفة ولكن مش بتكلم لأنى بحترم أولادى، ومش عاوزة تكون سيرتى ولا سيرة أولادى تكون على كل لسان، واللى بيتكلم كتير بيكون شخص ضعيف، وأنا عارفة إن الحقيقة عند المحكمة والمحامى وعندى أولادى، خلاص كفاية".

واستكملت نادين نجيم: "لما أخدت القرار كنت عارفة إنى هتحارب ولكن مش فرق معايا، وأنا اللى بقرر حياتى ومستقبلى أنا وأولادى وهنعيش سعداء غصب عن الكل، وأكيد جالى بعض الوقت كنت ببكى لوحدى ومتعصبة وأقول بينى وبين نفسى أقول الحقيقة كاملة وخلاص، ولكن لما بشوف أولادى بقول أنا مستعدة أمسح كل الأخطاء فيا عشان خاطرهم، عشان ميجيش وقت يقولوا أمى حكيت أو قال حاجة، وقلت اللى يقول يقول ومش فارقة معايا، وانا اللى هعمل الحياة وهفضل مع أولادى وبشتغل وبنجح عشان خاطرهم".

وتابعت نادين نجيم: "مفيش امرأة في العالم تحب الطلاق أو تترك بيتها لو كانت عايشة سعيدة ومبسوطة مع راجل يهتم بها، وأنا بتكلم بشكل عام سواء على الرجل أو المرأة، والقرار والأسباب لازم تكون سر بين الشخصية لأن البيوت أسرار، واللى بيتبهدل هم الأولاد ويمكن كان صعب عليا القرار وزعلانة عليه عشان الأولاد مش أكتر".

وعن عدم تعاطف الناس معها قالت نادين نجيم: "أنا كتومة وأنا لو من الأشخاص اللى بيحكوا وقررت أحكى عن وجعى والقصص اللى بتزعلنى يبقى هعمل كتاب، بس أنا مش بحب حد يشفق عليا أو استعطف الناس، أنا أصلا مش بحب الميديا ومبحبش أكون كتاب مفتوح، وعشان خاطر ذلك مش برد على أى شيء يتعلق بيا، وكدة كدة مش مش هارضى كل الناس".

نادين نجيم



الفنانة نادين نجيم



النجمة نادين نجيم



نادين نجيم فى ضيافة منى الشاذلى



نادين نجيم ومنى الشاذلى