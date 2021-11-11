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تركى آل الشيخ يحتفل بوصول زوار موسم الرياض إلى 2 مليون زائر فى 20 يوما

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القاهرة - سامية سيد - أعرب المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، عن سعادته الكبيرة بوصول عدد زوار موسم الرياض فى نسخته الثانية، إلى نحو 2 مليون زائر بعد 20 يوما فقط من انطلاقه 20 أكتوبر الماضى، مقدما الشكر للقائد الملهم على دعمه اللا محدود.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله.. وصل عدد زوار موسم الرياض إلى 2 مليون زائر حتى الآن في 20 يوم".

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وأضاف آل الشيخ: "أتقدم بخالص الشكر لسيدى قائدنا الملهم على دعمه اللامحدود، وأشكر كل الجهات المساندة، وإلى من يعمل فى الموسم في كل الزونات أنتم فى القلب.. ولاتجون".

موسم الرياض
موسم الرياض

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضى، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، حيث تستمر تلك العروض والفاعليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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