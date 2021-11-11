شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة يشهد أولى التجارب الإخراجية لظافر العابدين وعمرو عابد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسابيع قليلة وتنطلق أولى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ43، التى تبدأ في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل، إلا أن المهرجان يبدو مختلفا هذا العام، إذ يشهد تجارب جديدة للنجوم، حيث قرر بعضهم المشاركة كصناع أفلام، ليس كنجوم تتصدر الأفلام كما عهدهم الجمهور.

من النجوم الذين برزت اسمائهم كصناع أعمال بعد الكشف عن تفاصيل المهرجان، النجم ظافر العابدين والفنان عمروعابد، اللذان قررا أن يخوضا تجربة الإخراج لأول مرة ويشهد علي أول خطواتهما الإخراجية مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الحالية.



فيلم "غدوة"

يشارك الفنان التونسي ظافر العابدين ضمن الأفلام المتنافسة بالمسابقة الدولية بأول تجاربه الإخراجية بعنوان “غدوة”، الذي يشهد المهرجان عرضه العالمي الأول، كما أنه من تأليفه وإنتاجه وبطولته، خلال أحداث الفيلم الروائي "غُدوة - Tomorrow" الذي يعرض لأول مرة عالميا، وتدور أحداثه حول تدهور الحالة الصحية لحبيب؛ إذ يؤثر ماضيه السياسي أثناء فترة حكم بن علي على حاضره، ذلك الأمر الذي يجمعه بنجله أحمد الذي أنجبه من زوجته السابقة، مما يؤدي إلى تبادل الأدوار بين الأب وابنه، فيجد أحمد نفسه مضطرًا للاعتناء بوالده والتأكد من سلامته، لكن الأوضاع تجعلهما في موقف لم يستعدا لمواجهته.

أما عن مشاركاته الفنية فقد أعلن النجم “ظافر العابدين” مؤخرا عن التحضيرات المبدئية للجزء الثالث من مسلسله اللبنانى المشهور “عروس بيروت”، ويشاركه البطولة كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، محمد الأحمد، مرام على، وعدد كبير من الفنانين.



عمرو عابد مخرج فيلم "الحفرة"

كما اتخذ عمروعابد نفس القرار، ويظهر للمرة الأولى كمخرج لفيلم “الحفرة - The Ditch”، ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، ويقوم ببطولة الفيلم الممثلان صدقي صخروأحمد بنهاوي وهو من إنتاج النجم كريم قاسم، وتدور أحداث الفيلم الروائي "الحفرة " الذي يعرض عالميا لأول مرة، حول مكان نائي في ضواحي القاهرة، يشارك رجلان في لعبة تقمص الأدوار، عندما تصل اللعبة لنقطة اللاعودة، تنكشف جوانبهما المظلمة.

وكانت أخر أعمال الفنان عمرو عابد مسلسل “القمر أخر الدنيا”، من بطولة بشرى وسميرة عبد العزيز ومدلين طبر وأحمد كرارة وهدى الأتربى ومجموعة أخرى من الفنانين.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).