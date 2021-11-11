شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لمحامى مصطفى فهمى: موكلى تعرض لتهديد من طليقته واقتحمت الشقة ببودى جارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر محامى الفنان مصطفى فهمى بيانا بعد أزمة تصريحات طليقته فاتن موسى الأخيرة بعد زواج 6 سنوات، وحرر محاميه محضرا بقسم شرطة الدقى يتهم طليقة الفنان بالاستيلاء على متعلقات من شقة الزوجية بالدقى.

وجاء فى بيان المحامى أن الفنان مصطفى فهمى فوجئ أثناء تواجده خارج القاهرة، باتصال هاتفى من حارس العقار الكائن به شقة والده ليبلغه أن طليقته حضرت ومعها عدد كبير من البودى جارد وسيدتان مجهولتان تدعى واحدة منهما أنها والدتها، وقد اقتحموا شقة والده وكسروا الأقفال، وحصلوا على ما بداخل الشقة من أموال ومتعلقات خاصة به وبشقيقه الفنان حسين فهمى، وتحتوى الشقة على أوراق ومستندات ومقتنيات العائلة بالكامل، وأن الحارس لم يستطع التصدى بمفرده لكل هؤلاء، فطلب منه الفنان مصطفى فهمى إبلاغ شرطة النجدة – بحسب البيان –

وأضاف البيان أن الفنان مصطفى فهمى اتصل بمكتب المحاماة الخاص به، حتى يتخذ فورا الإجراءات القانونية الصحيحة فى مثل هذه الأحوال، وأنه لا يمانع من إعطائها كافة حقوقها القانونية فور وصولها لمصر عن طريق الاتصال بوكيله القانونى إما بنفسها أو عن طريق موكل رسمى لها بالاستلام.

وجاء فى البيان: ورغم هذا أصر الفنان على ألا ينجر لمثل هذا الأسلوب ولم يخرج ببيان واحد ردا على هذا. إلى أن اقتحمت وكسرت شقة والده الموروثة له ولشقيقه ـ بحسب البيان ـ وراحت تصور وتبث فيديوهات لدواليب فارغة.

واختتم البيان: وبكل حزم نؤكد أن الفنان مصطفى فهمى سيتخذ كافة الإجراءات القانونية المدنية والجنائية حيال ما ارتكبته هذه السيدة فى حقه.

كانت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى قالت فى وقت سابق إن طليقها الفنان مصطفى فهمى تحفظ على جميع متعلقاتها بشقة الزوجية، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مجموعة فيديوهات تظهر خلو شقتها من كل ملابسها ومجوهراتها وحتى أحذيتها وحقائبها، فحرر محامى الفنان مصطفى فهمى، وكيلا عن الفنان، محضرا بقسم شرطة الدقى، اتهم فيه طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بالاستيلاء على متعلقات من شقة الزوجية بالدقى، فى الوقت الذى حضر فيه محامى الإعلامية وكيلا عنها، وتبادل الاتهام مع فهمى، موجها له تهمة الاستيلاء على متعلقات مطلقته اللبنانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.