شكرا لقرائتكم خبر عن يوم واحد وتنتهى رشا مهدى من تصوير حدوتة "مريم" فى "زى القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوم واحد وتنتهى الفنانة رشا مهدى من تصوير حدوتة "مريم"، ضمن قصص وحكايات مسلسل "زى القمر"، الذى يتم عرضه حالياً على قناة cbc، والحدوتة تأليف أحمد أنور وأحمد عبد الجواد وإخراج معتز حسام، ويشارك فى بطولتها إسلام حافظ، وعفاف شعيب وسلوى عثمان وآخرون من النجوم.

وحققت رشا مهدى نجاحاً لافتاً فى مسلسل "ورا كل باب" حيث قدمت حدوتة "لحظة ضعف" التى عرضت على قناة الحياة، حيث ظهرت بدور ربة منزل من طبقة شعبية تعانى من تأثير دخول زوجها عالم الإدمان وقدرتها على حماية أولادها من تأثير ذلك على الأبناء، وجاء تجسيدها للشخصية الشعبية من هذه الطبقة للمرة الأولى.



رشا مهدى

يذكر أن مسلسل "زى القمر" عرضت منه خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة، و"واحد فى المية" بطولة صابرين، و"أنا قبلت"، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب، و"اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر، و"مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى، و"فوتو شوب" بطولة ملك قورة "ان كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، وتعرض حالياً "حتة من القمر" بطولة لقاء الخميسى.