زوج ابنة سهير البابلي يكشف حقيقة زيارة كاظم الساهر لها بالمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الدكتور رضا طعيمة زوج نيفين الناقوري ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، حقيقة زيارة الفنان كاظم الساهر لحماته بالمستشفى.

وقال رضا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ما يتردد عن زيارة الفنان كاظم الساهر لحماته بالمستشفى، لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن الفنانة حلا شيحة والمخرج عمر زهران والفنانة إسعاد يونس هم من زاروها بالمستشفى من الوسط الفني.

وعن حالتها الصحية، أضاف: "الحمد لله حالتها مستقرة وتم تقليل نسبة الإعتماد على التنفس الصناعي، وأتمنى من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل".

وكانت صفحة على فيسبوك تحمل اسم "محبي كاظم الساهر" تداولت تفاصيل حول زيارة "كاظم" لـ "البابلي" داخل المستشفى.

وذكرت الصفحة، أن الفنان كاظم الساهر كان في ذات المستشفى التي يستكمل شقيقه فيها علاجه الطبيعي، وعندما علم بوجود الفنانة سهير البابلي بنفس المكان، قرر زيارتها.

وأضافت الصفحة، أن الفنان كاظم الساهر طلب من إدارة المستشفى أن يقوم بزيارة الفنانة سهير البابلي للاطمئنان على حالتها الصحية، ورفضت الإدارة طلب الأول لعدم استقرار حالتها الصحية ومكوثها بغرفة العناية المركزة والتي لا يسمح الزيارة من خلالها، حيث يتم الاطمئنان عليها من زجاج غرفة العناية المركزة.

سهير البابلي تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1935، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، بدت عليها الموهبة في سن مبكرة، التحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، و"نرجس"، و"ريا وسكينة"، و"على الرصيف"، و"نص أنا ونص أنت"، و"الدخول بالملابس الرسمية"، و"عطية الإرهابية"، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.