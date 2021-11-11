فيفي عبده: "بحب الصحاب الرجالة مش الستات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة فيفي عبده، عن صداقاتها داخل الوسط الفني، مؤكدة حبها للصداقات التي تجمعها بالرجال عن الستات.

وقالت فيفي، ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي: "بحب الصحاب الرجالة مش الستات، لأن الستات بعض منهم مش كلهم تلاقيهم يحبوكي ويقلبوا عليكي في ثانية، لكن الرجالة مش هتقولك حاجة تضايقك، بحب القاعدة معاهم والكلام عن مشاكلي معاهم".

وأضافت: "النم مهم جدًا مع الستات بس يكون في الخير، أنا عندي كاريزما ولو منكتش، أنكت على نفسي طول الوقت".

يذكر أن أخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" عام 2019، وشاركها البطولة حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، وسناء شافع وغيرهم.