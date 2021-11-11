بالفيديو| طرح "حاولنا كتير" لمحمود ميري على طريقة الفيديو كليب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح الفنان محمود ميري أغنيته المصورة الجديدة "حاولنا كتير"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي التجربة الأولى له، وأخرج الفيديو كليب مصطفى عامر.

"حاولنا كتير" كتب كلماتها مصطفى ناصر، وألحان: ميري وتوزيع ومكساج: مصطفى نجم، وتم الاعتماد على عازفين من أمريكا وهولندا وتم تنفيذ الديجيتال ماستر في ستوديوهات "ستارلينج سوند" بنيويورك.

تم تصوير الأغنية في الساحل الشمالي واستغرق التصوير ثلاثة أيام، واعتمد مصطفى عامر مخرج العمل على روئ وعمرو عماد كممثلين لقصة الأغنية، إذ لم يظهر ميري في أحداث الفيديو كليب واعتمد فقط على صوته، ليخرج العمل في النهاية كفيلم قصير يحكي عن الفراق بين حبيبين. الفيديو كليب من تصوير فوزي درويش ومونتاج مصطفى صلاح.

يذكر أن المخرج مصطفى عامر سبق له إخراج أغاني مصورة أخرى، مثل "رسمك في خيالي" محمد حماقي و"لينا رقصة" كارمن سليمان و"أنا لو زعلانة" روبي.

وتأتي هذه الأغنية كخطوة أولى في خطة ميري التي تعتمد على طرح أغاني منفردة حتى صيف 2022 الذي ينوي طرح ألبومه الأول فيه والذي يتكتم حول تفاصيله ويقدم فيه شخصيته الفنية بالاعتماد على فريق عمل أغلبه من الشباب.