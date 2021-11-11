الأردن تختار فيلم "أميرة" لـ صبا مبارك لتمثيلها في الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المؤلف خالد دياب، عن ترشيح دولة الأردن لفيلم "أميرة" لتمثيلها في الأوسكار.

وكتب دياب، عبر حسابه على فيسبوك: "فيلم (أميرة) صناعة مصريين بيتكلم عن فلسطين، وتم ترشيحه من قبل الأردن لتمثيلها في الأوسكار.. أميرة إخراج محمد دياب وتأليف محمد وشيرين وخالد دياب".

وكان فيلم "أميرة"، قد عُرض عالميًا للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا 2021، حيث فاز بثلاث جوائز هم لانترينا ماجيكا وإنترفيلم وجائزة إنريكو فوتشينوني.

كما عُرض الفيلم بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة فلسطينية مراهقة عاشت طوال 17 عاما، وهي تعلم أنها ابنة أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، عن طريق تهريب حيواناته المنوية، ولكن ينقلب عالمها عندما تكتشف أن والدها عقيم لا يستطيع الإنجاب، فتخوض رحلة للبحث عن هويتها ومعرفة والدها الحقيقي.

"أميرة" بطولة صبا مبارك وعلي سليمان، تارا عبود، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.