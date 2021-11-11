بكلمات مؤثرة.. محمد محمود عبدالعزيز يُحيي الذكرى الخامسة لوفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، الذكرى الخامسة لوفاة والده الساحر محمود عبدالعزيز، الذي وافته المنية في 12 نوفمبر 2016 ، وذلك بكلمات مؤثرة.

وكتب محمد، عبر حسابه على "فيسبوك": "غدًا 12 نوفمبر 2016، الذكرى رقم 5 للرحيل، للفراق، لكل معاني الألم والاشتياق.. وآه وألف آه من الإشتياق".

وتابع: "نصيحة لو ليك حد بتحبه وواحشك أوي وما زال حي يُرزق روحله ماتكلموش في التليفون وملي عينك منه، شم ريحته واتكلم معاه في أي حاجة، استمتع بوجوده، ولو كان بعيد أوي وصعب تشوفه اتصل بيه، إسمع صوته وسمعه صوتك.. حسسه قد إيه هو مهم بالنسبالك وفارقلك، قوله إنك بتحبه حتى لو كانت الكلمة مالهاش مكان في الحوار".

وأضاف: "أما لو كان رحل إلى دار الحق.. اعمل زيي، اكتبله رسايل واتصل برقمه اللي ممكن يكون اتلغى بس حسس نفسك إنه لسه موجود لحد ما تروحله وتتقابلوا تاني في مكان مفيش فيه مكان للوجع أو الفراق.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

يذكر أن الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، توفي في مستشفى الصفا بالمهندسين بعد وعكة صحية، ودُفن في مدافن العائلة بمسقط رأسه بالإسكندرية، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة بحضور عدد كبير من الفنانين، في نوفمبر 2016.