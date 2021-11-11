شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف بعد فركش "وعد الشيطان": أهلاً بالأنتخة وأسبوع اللاشيء الممتع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم عمرو يوسف، الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "وعد الشيطان"، مشيرا إلى أنه سيستغل وقت الراحة أسبوعا فى "الأنتخة" واللاشيء الممتع.



عمرو يوسف

ونشر يوسف، صورة له بعد انتهاء التصوير، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "فركش وعد الشيطان، والآن حان وقت اللا شيء لمدة أسبوع، مش اجازة مش سفر مش خروج لا، لا شيء.. كنبة وبس، أنتخة وبس، أهلاً بيكم فى أسبوع اللا شيء الممتع".





ويخوض عمرو يوسف خلال مسلسل "وعد الشيطان"، عالم ودراما السحر من منظور جديد، ويظهر خلال العمل بدور مدير مجموعة شركات تسويق عقارى، ويتحالف مع الشيطان فى إطار من الإثارة والغموض، ومتزوج من عائشة بن أحمد.

ويشارك فى بطولة مسلسل "وعد الشيطان"، بجوار عمرو يوسف كل من فتحى عبد الوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد الرافعى، محمد إبراهيم يسرى، مراد مكرم، خالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللى كريم، وهو من إخراج كولين تييج، الذى عرض له هذا العام المسلسل السعودى رشاش.

يذكر أن عمرو يوسف قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنه تعاقد على بطولة مسلسل "وعد الشيطان" إخراج كولين تيج، ويعيده هذا المسلسل إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب منذ عام 2018، بعد بطولة مسلسل "طايع".