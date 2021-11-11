شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 6صور من كواليس مسلسل سهير رمزى "القاتل الذى أحبه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة سهير رمزى تصوير مشاهدها في مسلسل "القاتل الذى أحبه" مع هانى رمزى، والذى تعود به إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 4 سنوات، حيث تقدم دورلايت كوميدى للمرة الأولى في الدراما، بشخصية أم هانى رمزى التي تعمل فى مجال الطبخ وتتعرض لعدد من المواقف الكوميدية مع ابنها.

مسلسل "القاتل الذى أحبه"، وهو تأليف صلاح عربى، وإخراج عمروعابدين، ويشارك في بطولته صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

وانتشرت صورة متداولة للنجمة الكبيرة سهير رمزى على مواقع التواصل وزعم البعض من خلالها أن علامات البهاق تظهرعلى جسدها لكنها أكدت فى تصريحات لـ"الخليج 365" عدم معاناتها من مرض البهاق، موضحة أن كل ما حدث أنها استعملت "كريم" منتهى الصلاحية وهو ما تسبب في ذلك "وتشكر ربنا على كل شيء".

وكان آخرأعمال سهير رمزى مسلسل "قصرالعشاق" الذى عرض في شهر رمضان 2017، وشارك في بطولته فاروق الفيشاوى، عزت العلايلى، بوسى، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، أحمد وفيق، ميسون أبو أسعد، ريم هلال، فاطمة الكاشف، كلوديا، حسناء سيف الدين، هدى الادريسى، مفيد عاشور وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد صقر.



سهير رمزي وهانى رمزي



سهير رمزى من مسلسل القاتل الذى احبه



هير رمزى ومحسن منصور فى كواليس القاتل الذى أحبه



الفنانة سهير رمزى



سهير رمزي