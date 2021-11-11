ممثلة مصرية؛ تميزت بخفة ظلها وملامحها الطفولية.. تزوجت من مخرج شهير واتُهِمت عام 2014 بقتل خادمتها.. شاهد الصور لتعرف من هي؟

كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 08:57 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات علي الأكثر.

أنها الفنانة المصرية “مروة عبد المنعم“، التي نشرت سابقًا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام” صورتها وهي طفلة مع شقيقها، وعلقّت عليها بلغتها المحكية بالقول: “زمان كنت صغننه ”.

وحازت تلك الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعي ومحبي الفنانة، وانهالوا عليها بالتعليقات، حيث اندهشوا من شكلها الجميل وبرائتها، وهي طفلة، وأكدوا أنها كانت ومازالت تتمتع بملامح وجه بريئة ومميزة.

مروة عبدالمنعم هي فنانة مصرية ولدت في 26 فبراير عام 1978 وتبلغ من العمر 43 عام، اسمها الكامل هو مروة عبد المنعم عبد الرحمن وهي من مواليد مدينة القاهرة وبدأت مسيرتها الفنّية وهي صغيرة، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت منه وظهرت موهبتها في الغناء والتمثيل على خشبة المسرح، ثم انطلقت بعد ذلك. وتميزت مروة عبد المنعم بخفة ظلها ووجهها البشوش الذي يحمل ملامح طفولية جميلة.

شاركت مروة عبد المنعم في عدة أعمال فنّية من أهمها فيلم “عمر وسلمى” مع النجم تامر حسني، مسلسل “حديث الصباح والمساء” مع النجمة ليلى علوي، ومسلسل “عباس الأبيض في اليوم الأسود” مع النجم يحيى الفخراني، والذي تم عرضه في عام 2004 ويعتبر من أشهر الأعمال التي عرفها الجمهور من خلالها.

في عام 2014 تم توجيه الاتهام إلى مروة عبد المنعم بقتل خادمتها رحاب رمضان والتي تبلغ من العمر 14 عامًا والتي توفيت في منزلها، حي تقدم والد الخادمة باتهام مروة بقتل ابنته ولكن بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي ثبت أن الوفاة طبيعية وليس هناك أي شبهة جنائية، قال والد الفتاة أن ابنته تعمل خادمة لدى الفنانة مروة عبد المنعم وزوجها، منذ عدة أشهر وأنه فوجئ بخبر وفاتها وذلك بعد نقلها إلى المستشفى، ولكن أثبتت التقارير الطبية أن الفتاة قد توفيت نتيجة حالة من الإغماء في حمام المنزل أودت بحياتها.

يُشار إلى أن الفنانة مروة عبدالمنعم تزوجت من المخرج حسام الشاذلي وأنجبت منه ابنها الكبير يحيى، وابنتها حور، وانفصلت عبدالمنعم عن زوجها بعد مرور سنوات على زواجهما، واعلن زوجها الأمر قائلا: “بهدوء شديد، وباحترام متبادل، تم الطلاق بيني وبين الفنانة مروة عبد المنعم، متمنيا لها كل السعادة والنجاح والتوفيق في حياتها القادمة”.

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وعلي الصعيد الفنى، صرّحت الفنانة مروة عبد المنعم، بأنها أقدمت على إنتاج 3 مسرحيات تخص الأطفال لاقتناعها التام بهذا الفن وسعيها لتقديم نفسها بشكل مختلف في عالم الفن بعيدًا عن النمط العادى الذى تظهر به أو يحبسها فيه المخرجون.

كما أشارت إلى أنها لم تحقق أى أرباح من تلك التجربة لكن ما زالت تحرص على الاستمرار فيها ربما للسعادة التي تشعر بها على وجوه الأطفال والعائلات الذين يحرصون على مشاهدة هذه الأعمال المسرحية.

يُذكر أن مروة عبد المنعم قدمت عددًا من الروايات المسرحية يعتبر كل منها من أشهر الحكايات الكلاسيكية مثل “أليس فى بلاد العجائب” و”سنو وايت ، كما قدمت أول عرض مسرحى استعراضى ميوزيكال يحاكى العالم السحرى الممتع للأميرة رابونزول، التى تطارد أحلامها وتقع فى غرام فلين رايدر والحصان ماكسيموس.

يُذكر أن شاركت الفنانة مروة عبدالمنعم فى حكاية “رق الحبيب” من “مسلسل ورا كل باب” مع النجمة سوسن بدر خلال تصوير أحد مشاهد العمل، الذى يتولى تأليفه أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج سينرجى.

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