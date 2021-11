صورة منتشرة لـ درة زروق وشبيهتها النجمة «الإيطالية».. برأيك هل يوجد شبه بينهما أم لا؟ – أحكم بنفسك

كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 08:57 مساءً - تجمعهنّ ملامح الوجه نفسها والشهرة والأضواء، هن نجمات من العالم يتشابهن فــي الشكل، حتى جمهورهنّ يسلّط الضوء دائمًا على التشابه الكبير بينهن. وأحيانًا نجد تشابهًا كبيرًا بين هذه النجمة أو تلك، في شكل الوجه والإبتسامة، حتى في لون العينين، علمًا أنه لا يوجد في الأصل أي ترابط عائلي بينهما، أو ترابط في المسافة، فكل منهما نجمة في بلدها العربي أو الأجنبي.

كما هو حال النجمتين التونسية درة والإيطالية مونيكا بيلوتشي، حيث شبّهما بعض روّاد السوشيال ميديا عن طريق صورة، أوضحت التشابه في القسم السفلي من الوجه بينمهما، وخاصة في الأنف والفم، كما كشفت أن كلتيهما تحملان نظرة العيون ذاتها.

وانهالت التعليقات على تلك الصورة، واعتبر الجمهور أنّ هناك شبه واضح بينهما، لكن قسما آخر لم يجد أي شبه يُذكر بينهما، ما اثار الجدل حول الموضوع… وأنت ما رأيك هل يوجد ذلك التشابه في ما بينهما أم لا؟ شاركنا في التعليقات

الجمهور يقارن بين ملامح النجمتين: الإيطالية مونيكا بيلوتشي والتونسية درة زروق

وأحتفلت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي سبتمبر الماضي بعيد ميلادها الـ56، وتتمتع النجمة الايطالية الأصل بجمال وإثارة لا توصف، وهو ما صنع شهرتها منذ صغرها بعمر الـ13 عندما عملت بمجال الأزياء، وكانت النقلة النوعية لمونيكا في عام 1996، بفيلم The Apartment بدور ليزا، وقد ترشحت لجائزة سيزار لأفضل ممثلة مساعدة. وأصبحت بيلوتشي شخصية مشهورة في جميع أنحاء العالم وذلك لأدائها في عدة أفلام مثل Malena وBrotherhood of the wolf و Under Suspicion و Irreversible.

تعانى الفنانة درة من حالة اكتئاب شديدة بسبب أزمة نفسية مرت بها، وذلك خلال أحداث فيلمها الجديد “جدران” الذى بدأت تصويره خلال الأيام الماضية، والفيلم قصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة، وينتمى العمل إلى أعمال الرعب والإثارة والتشويق.

“فيلم جدران” الذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب وتلعب فيه درة دور ليلى بطلة الفيلم، ويشاركها البطولة نيقولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبدالحليم.

وتنتظر درة عرض “فيلم الكاهن“، نهاية شهر ديسمبر المقبل فى جميع دور العرض، حيث انتهى مخرج العمل من مونتاج ومكساج الفيلم وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.

فيلم “الكاهن” من بطولة النجوم حسين فهمي ومحمود حميدة وجمال سليمان، وفتحي عبدالوهاب، وإياد نصار، ودرة، ومحسن محيي الدين، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.

