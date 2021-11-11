حب ومؤامرات في الدراما الخليجية “دار غريب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حكاية طموح وكفاح لرجل عاش غريباً، فقرّر أن يكرّس حياته لخدمة مجتمعه الجديد في مسلسل “دار غريب” من تأليف حسين المهدي وإخراج حسين الحليبي، والذي يُعرض على MBC1 وقبل ذلك بيوم على “شاهد VIP”. تدور أحداث العمل داخل قرية صغيرة على شاطئ الخليج العربي، حيث يعمل سكانها في صيد السمك. هناك يعيش غريب (عبد المحسن النمر) وهو بالفعل غريب عن مجتمعه المتواضع البسيط في تركيبته الاجتماعية والثقافية والمنشغل برزقه اليومي.

هذا الرجل كان متقدماً عن محيطه في فهمه ومعرفته، وتربطه علاقات وثيقة بمحيطه الخارجي حيث كان ناشطاً فكرياً ويعبر عن آرائه الاشتراكية بكتابة المقالات للصحف والمجلات المحلية والخارجية. وبعد زواجه، تنجب له زوجته فتاتين يتحول جمالهن لاحقاً إلى نقمة.

وفي سياق الأحداث، يظهر ناصر (عبد الله بو شهري)، وهو ابن أحد التجار القدامى، شاب وسيم عائد من إيطاليا بهندام راق وشكل واسلوب مختلفيْن فيتحول إلى محط أـنظار وإعجاب فتيات القرية ومن بينهن ندى ابنة غريب. ويعرض ناصر على غريب مشروعاً يتمثل في شراء مركب كبير من إيطاليا، الذي رأى فيه غريب الحلم الموعود، فباع مراكبه الصغيرة ليوفر المال المطلوب لهذا المشروع.

يوضح عبد المحسن النمر أن “أحداث العمل تمتد بين أواخر الخمسينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي، وهي من أهم الفترات تاريخياً على مستوى الخليج والعالم العربي، لأنها مرحلة تحوّل، تكونت فيها دول، وعدد كبير من التيارات الثقافية والفكرية والسياسية، وكيف أثرت هذه التيارات بالدول، وكيف تفاعلت هذه الدول معها”.

يلفت إلى أن “النص له طعمه الخاص للكاتب حسين المهدي، الذي كتب شخصيات مستفزة للممثل ومغرية له، ثم المخرج حسين الحليبي الذي تأخر لقاؤنا كثيراً، إلى أن تحقق لنا في “دار غريب”، وكان العمل ممتعاً صُورت أحداثه في إحدى المناطق التراثية في البحرين، ويمكنني القول بأمانة أنه عمل ملحمي متميز”.

ويشير إلى أن “غريب، هو العمود الفقري للأحداث ولشخصيته جوانب كثيرة، ضمن أجواء من التشويق والمغامرة إلى قصص الحب والمؤامرة خلال مدة زمنية تروى على مدار 30 عاماً من الزمن”، لافتاً إلى أن “هذا الرجل يختزل كل الثقافات التي حوله، هو يشعر بغربة عن مكانه لأنه غير قادر على تنفيذ مخططاته التغييرية وطموحاته التقدمية، ولا يستطيع أن يتعايش مع الوضع الذي هو فيه، كونه متقدم فكرياً عمن حوله”. ويثني النمر على “الشخصية الإشكالية التي يجسدها عبد الله بو شهري، في دور ناصر، وهي شخصية مهمة وليست معتادة منه، وقدمها بكثير من الحرفية”.

الجدير بالذكر أن مسلسل “دار غريب”، هو من كتابة حسين المهدي وإخراج حسين الحليبي، وبطولة عبد المحسن النمر، عبد الله بو شهري، ميس كمر، عبد المحسن القفاص، سارة العنزي، محمد عاشور، ومن البحرين كل من جمعان الرويعي، ابتسام عبد الله، سلوى الجراش بمشاركة شيماء سبت، عبد الله الرميان، محمد الصفار وآخرين.