ميغان ماركل تعود بإطلالة جريئة لا تشبه الأزياء الملكية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت ليلة الأربعاء ظهوراً لافتاً لدوقة ساسيكس بعد أكثر من عام على غيابها عن مناسبات البساط الأحمر. وقد اعتمدت إطلالة خاطفة للأنظار لا تشبه بشيء ما اعتادت على الظهور به خلال أدائها للواجبات الملكية.

ورافقت ميغان ماركل زوجها الأمير هاري إلى حفل Salute to Freedom “تحية للحرية” بنسخته الخاصة بالعام 2021، الذي يقام في مدينة نيويورك لتكريم قدامى المحاربين العسكريين. وقد تألقت للمناسبة بثوب أحمر طويل حمل توقيع دار Carolina Herrera وتميز بفتحة جريئة عند الصدر لم تعتمدها سابقاً خلال إطلالاتها لدى تمثيلها للبلاط الملكي البريطاني.

كما نسقت ثوبها مع حذاء من الساتان الأحمر من Giuseppe Zanotti وأقراط ماسية بالإضافة إلى “سوار تنس الماسي” يعود إلى الأميرة الراحلة ديانا. واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة وماكياج دخاني ساهم في إبراز جمال وجهها.

أما الأمير هاري فاعتمد للمناسبة بدلة توكسيدو سوداء بعد أن مُنع من ارتداء البدلة العسكرية التي كان يرتديها في هذه المناسبة على إثر انسحابه من الحياة الملكية البريطانية. وقد زين الثنائي إطلالتيهما بزهرتي خشخاش أحمر رمزاً لتكريم المحاربين العسكريين القدامى الذين قضوا في الحرب.