اتهامات وفضائح.. طليقة مصطفى فهمي: “أخد مهري وكل ملابسي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتوالى الأحداث والاتهامات المتبادلة بين الفنان مصطفى فهمي، وطليقته فاتن موسى وصلت إلى المحاضر الرسمية.

ونشرت طليقة فهمي فيديو عبر صفحتها على موقع “إنستغرام” كشفت فيه اختفاء أغراضها الشخصية من شقتهما في مصر.

وتساءلت موسى في الفيديو عن مصير متعلقاتها الشخصية وجميع ملابسها الشتوية والصيفية ومجوهراتها، حتى إنها تساءلت عن اختفاء حاسوبها المحمول وأحذيتها.

كذلك، تابعت قائلة “أنا في شقة الزوجية الآن حسب الشرع، بعد تقديم محاميه إشهار الطلاق، وذلك لحين استرجاع واسترداد متعلقاتي الشخصية وحقوقي الشرعية والقانونية، بما فيهم مهري غير المقبوض بعد، وهو شقة بذات المستوى باسمي طبقاً لاتفاق مصطفى فهمى معي وبشهادة الشهود”.

طلاق مفاجئ

وكانت فاتن موسى كشفت مساء أمس الأربعاء، تطورات جديدة في قصة الطلاق المفاجئ والذي تم غيابياً على يد محاميه.

وكتبت على حسابها: “كنت طوال المدة الفائتة تحت تأثير صدمة شديدة مما اقترفه بحقي من إعلانه طلاقي عبر السوشيال ميديا، وأنا لم أرَ أو أستلم أو أعلم أو أتفاهم”.

في المقابل، حرر محامي الفنان مصطفى فهمي، محضرا بقسم شرطة الدقي، اتهم فيه طليقته بالاستيلاء على متعلقات من شقة الزوجية.

يذكر أن الفنان مصطفى فهمي واجه مشكلات مماثلة مع زوجته السابقة الفنانة رانيا فريد شوقي انتهت بطلاق مفاجئ أيضا، كما واجه شقيقه الفنان حسين فهمي العديد من الخلافات مع طليقاته من داخل الوسط الفني وخارجه وصل بعضها إلى القضاء.