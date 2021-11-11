حقيقة زيارة كاظم الساهر لسهير البابلي في العناية المركزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا، حول زيارة المطرب العراقي كاظم الساهر لوالدة زوجته في المستشفى، مؤكدا أن الزيارة ممنوعة بالأساس، ولم يسمح بدخول أي شخص إلا صديقتها المقربة إسعاد يونس والفنان حلا شيحة التي ترافقها منذ اليوم الأول والمخرج عمر زهران.

وقال زوج ابنة سهير البابلي، في تصريحات صحفية، لا صحة لما تم تداوله من معلومات عن زيارة كاظم الساهر للفنانة سهير البابلي في المستشفى، مؤكدا أنه لم يزورها من الوسط الفني سوى الفنانة والإعلامية إسعاد يونس والفنانة المعتزلة حلا شيحة التي تلازم البابلي منذ دخولها المستشفى والفنان والمخرج عمر زهران.

وكانت بعض المواقع وبعض رواد السوشيال ميديا تداولوا أخبار تشير إلى أن الفنان كاظم الساهر كان في زيارة لشقيقه، الذي يُعالج بنفس المستشفى، وعندما علم بوجود سهير البابلي في نفس المكان، طلب من الأطباء أن يزورها، ولكنهم رفضوا لعدم استقرار حالتها الصحية، ومكوثها بالعناية المركزة.

وسبق أن أكدت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، أن والدتها تتعرض لأزمة صحية كبيرة استمرت منذ شهر أو شهر نصف بسبب انخفاض في السكر لدرجة أن السكر حُرق في جسمها وتسبب في معاناة قاسية لها، وهي حاليا ممتنعة عن الأكل والكلام وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي بعد توقف عضلة القلب، وأشارت إلى أن الحالة مستقرة، ولكنها حرجة وقد تظل على هذا الوضع لفترة طويلة جدا.