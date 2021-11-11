مسك البداية.. ميريام فارس ضيفة استثنائية في MTV 40

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد فترة غياب عن البرامج الحوارية، تطلّ ملكة المسرح ميريام فارس بحلقة استثنائية، مع بداية الموسم الجديد من برنامج MTV 40 مع الإعلامية جسيكا عازار على شاشة “ام تي في” – اللبنانية.

وبدأت شاشة “ام تي في” تعرض إعلانًا للحلقة التي تستضيف فيها ميريام، إذ أكدت جسيكا أن ملكة المسرح ستكون “مسك بداية” الموسم الجديد من البرنامج.

وتفاعل عدد كبير من محبي ميريام فارس مع إعلان الحلقة، إذ أعربوا عن تشوّقهم لمتابعة اللقاء الذي ستكشف خلالها ملكة المسرح عن الكثير من الأحداث التي مرّت بها في السنوات الأخيرة.

الجدير ذكره أن منصة “نتفليكس” العالمية كانت قد عرضت وثائقي خاص بعنوات “ميريام فارس”، بالتزامن مع صدور كليب “غدارة يا دنيا” لميريام، وذلك بعدما اختارت المنصة ملكة المسرح لتكون أوّل فنانة عربية يُعرض لها عمل تروي فيه تفاصيل من تجربتها وحياتها الخاصة.

ووقع خيار المنصة الرائدة عالمياً على ميريام فارس التي أدّت العديد من لهجات دول العالم العربي في أغنياتها، لا سيّما أنّ هذه المنصة سبق وأنتجت هذا النوع من الوثائقيات للمغنيات العالميات.