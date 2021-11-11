أديل تكشف سرًّا أخفته 6 سنوات.. وتتخذ قرارًا مهمًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت المغنية العالمية أديل عن الدافع وراء كتابتها للأغنية الشهيرة “هيللو” في مقابلة خاصة مع المذيعة أوبرا وينفري في حديقة منزلها.

وتحدثت أديل في مقابلتها عن تفاصيل حفلها (Adele One Night Only) وأعلنت أنها ستفتتحه بأغنية “هيللو” رغم كون العرض احتفالاً بألبومها الجديد “30”.

وقالت أديل: “سأبدأ دائماً حفلاتي بأغنية “هيللو”. فمن الغريب أن تظهر الأغنية في منتصف الحفل. لذا سأبدأ بها الحفلة المنتظرة”.

وأعلنت أديل أن أغنيتها التي كتبتها في عام 2015، تحمل معاني كثيرة، إذ أنها تعكس “بداية رحلتها في البحث عن الذات بعد أن كانت تجهل كيفية القيام بذلك”.

وشددت أديل على أهمية الأغنية بالنسبة إليها، مشيرةً إلى أنها تتحدث عن نفسها بين الماضي والمستقبل. وقالت: “كلمات الأغنية حقيقة، تعكس فترة شبابي ونضوجي، وتُظهر كل جوانب حياتي.”

ويذكر أن أغنية “هيللو” حققت نجاحاً عظيماً، حيث احتلت المرتبة الأولى في (Billboard Hot 100)، وأحرزت جوائز غرامي متعددة.

وينتظر الجمهور على أحرّ من الجمر ألبوم أديل المرتقب في 19 تشرين الثاني (نوفمبر)، وستغني أديل لمدة ساعتين أغانيها الجديدة من الألبوم “30” إلى جانب أشهر أغانيها على مرّ الأعوام، في حفل خاص لشبكة “سي بي إس” بعنوان (Adele One Night Only) .