تكريم ملكي نادر من الأمير تشارلز لـ إلتون جون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى المغني العالمي إلتون جون تكريماً ملكياً نادراً من الأمير تشارلز في حفل أُقيم في قلعة وندسور الأربعاء تقديراً لمسيرته الموسيقية المستمرة منذ أكثر من خمسة عقود وعمله الخيري الذي ركز على مكافحة مرض الإيدز.

ووسام رفقاء الشرف جائزة مرموقة يقتصر منحها على أصحاب الإنجازات الهامة.

وبذلك ينضم الموسيقي جون، البالغ من العمر 74 عاما، إلى الفنان ديفيد هوكني والممثلة جودي دينش والموسيقي بول مكارتني والمؤلفة جيه.كيه رولينغ، الذين حصلوا على الوسام نفسه بالترتيب.

وكان جون قد مُنح وسام فارس من الملكة إليزابيث عام 1998.

يذكر أن ألبومات جون حققت أحد أعلى معدلات المبيعات على الإطلاق.