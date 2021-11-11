شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أول مشهد للنجمة.. ماجدة زوغت من المدرسة ومديحة كومبارس فى لقطة يتيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا ما تقود الصدفة الفنان فى أول مشواره وتكتب له نقطة البداية ، فيكون لأول مشهد فى حياته وأول عمل فنى ذكرى خاصة وعزيزة على نفسه يظل يتذكرها طوال حياته، وهكذا كان أول مشهد وأول فيلم فى حياة نجمات الزمن الجميل، حتى بصرف النظر عن حجم دورها فى العمل سواء كان صغيراً بين الكومبارس أو بطولة تضع اسمها بين كبار النجوم.

وكان أول مشهد وعمل فنى فى حياة الفنانة الكبيرة ماجدة دور البطولة فى فيلم الناصح أمام اسماعيل ياسين، والذى مثلته سراً وهى طالبة فى المدرسة دون أن تخبر أسرتها، وكان المخرج يتحايل فيصور مشاهدها فى مواعيد المدرسة حتى لا تعرف أسرتها إلى تغيبها، وبعد انتهاء التصوير أراد المنتج أن ينشر دعاية لفيلمه، وطلبت منه ماجدة ألا ينشر اسمها أو صورتها فى إعلانات الفيلم وأفيشاته التى تعلق فى الشوارع ، ولكن وقتها كتبت الصحف عن الوجه الجديد ابنة أحد كبار موظفى الدولة التى تشارك لأول مرة فى فيلم الناصح ونشروا صورتها ، وعندما عرفت أسرتها قبل عرض الفيلم ثارت ثورة كبيرة ، واعتزم والدها رفع دعوى قضائية على المنتج بتهمة استغلال قاصر وطالب بإعدام الفيلم، حتى تدخل أحد أفراد العائلة وتوسل المنتج لوالد ماجدة مؤكداً أنه سيخسر كل أمواله ، حتى وافق الأب ولكن بشروط وظلت ماجدة فترة طويلة من حياتها لا تتحرك ولا تذهب للتصوير إلا بمرافقة أحد أشقائها.

أما الفنانة الكبيرة مديحة يسرى فقد كان أول ظهور ومشهد لها على الشاشة ككومبارس فى فيلم ممنوع الحب فى مشهد واحد وهو المشهد الذى غنى فيه عبدالوهاب أغنيته الشهيرة" بلاش تبوسنى فى عنيا" ، وتم اختيار سمراء النيل لجمال عينيها.

وفرحت مديحة يسرى بشدة بهذا الدورالصغير وجهزت 4 فساتين فاخرة حتى تظهر بهم فى الفيلم، ولم ترتد منهم سوى فستان واحد فى المشهد اليتيم الذى ظهرت فيه من الفيلم، ورغم ذلك ظلت طوال حياتها تعتز بهذا المشهد.