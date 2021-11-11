شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تدعم قمة المناخ بصور من حرائق الغابات: أزمة المناخ أزمة إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية أنجلينا جولي، على دعم قمة المناخ التى تستضيفها مدينة جلاسكو الأسكتلندية، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، مجموعة صور من حرائق الغابات التى تعرضت لها الكثير من دول العالم خلال الفترة الأخيرة للتنديد بتلك الظاهرة التى تساعد بشكل كبير فى ارتفاع نسب تلوث المناخ والهواء.

وكتبت جولي على الصور التى نشرتها "أزمة المناخ هي أزمة إنسانية، بعد عقود من التقاعس عن العمل، تتسارع حالة الطوارئ المناخية، ويعد نزوح البشر أحد أكثر عواقبها تدميراً، على الصعيد العالمي، يؤدي تغير المناخ إلى تضخيم نقاط الضعف والتهديدات مثل الصراع والفقر وانعدام الأمن الغذائي، مما يؤدي بشكل متزايد إلى نزوح الناس من ديارهم"، وأضافت جولي "في مالي، على سبيل المثال، جفت البحيرات الحيوية، مما جعل الأسر غير قادرة على الزراعة أو صيد الأسماك أو تربية الماشية، يضطر العديد من الأشخاص إلى الفرار إلى منازلهم ليجدوا أن هناك أيضًا أشخاصًا يعانون من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار وحرائق الغابات فى اماكن أخرى".

وتابعت جولي فى البوست قائلة "من الظلم أن يكون الأشخاص الأكثر عرضة لتغير المناخ والذين ساهموا بأقل قدر في ذلك هم الأكثر تضررًا، لا يوجد حل لتغير المناخ وعدم الاستقرار العالمي لا يبدأ بدعم حقوق واحتياجات الناس في الخطوط الأمامية للأزمة ، فضلاً عن حماية البيئة".



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