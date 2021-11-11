شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز فى ذكرى وفاة "الساحر": ذكرى الألم والاشتياق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز الذكرى الخامسة لوفاة والده الساحر محمود عبد العزيز الذى فارق دنيانا فى نوفمبر من عام 2016 وتحل ذكرى وفاته غدا الجمعة .





وكتب ابن الساحر عبر حسابه على "فيس بوك": غداً 12 نوفمبر 2016، الذكرى رقم 5 للرحيل، للفراق، لكل معانى الألم و الاشتياق... و اه و الف اه من الاشتياق...

وتابع: نصيحه لو ليك حد بتحبه وواحشك أوى و ما زال حى يرزق روحله ماتكلموش فى التليفون و ملى عينك منه، شم ريحته و اتكلم معاه فى أى حاجه استمتع بوجوده، و لو كان بعيد أوى و صعب تشوفه اتصل بيه، اسمع صوته و سمعه صوتك حسسه أد إيه هو مهم بالنسبالك و فارقلك قوله إنك بتحبه حتى لو كانت الكلمة مالهاش مكان فى الحوار.

وأضاف: أما لو كان رحل إلى دار الحق.... اعمل زيى، اكتبله رسايل واتصل برقمه اللى ممكن يكون اتلغى بس حسس نفسك إنه لسه موجود لحد ما تروحله و تتقابلوا تانى فى مكان مافيش فيه مكان للوجع او الفراق... اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا.