شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية تكرم الفنان لطفى لبيب عن مجمل أعماله غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الفنان الكبير لطفى لبيب احتفال الكنيسة الإنجيلية غدا الجمعة بتكريمه عن مجمل أعماله الفنية.

ويأتى تكريم الفنان الكبير لطفى لبيب فى إطار الاحتفال الذى تقيمه الأكاديمية المسيحية للإعلام بالاشتراك مع كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة لتخريج الدفعة الأولى لبرنامج ماجستير الإعلام دفعة المخرج الراحل الدكتور سمير سيف.

وأكدت الكنيسة الإنجيلية أن هذا التكريم للفنان الكبير يأتى تقديراً لمساهماته الفعالة والمؤثرة التى تحمل الرسالة المسيحية والهامة لأبناء الكنيسة للالتحاق بالمعاهد الفنية المتخصصة، ويشارك في الحفل قيادات الكنيسة الإنجيلية والعديد من المشاهير والإعلاميين.

وكان الفنان الكبير لطفى لبيب قد نفى فى تصريحات خاصة لليوم السابع صحة الأخبار المتداولة عن سفره لأمريكا فى رحلة علاجية بعد تدهور صحته.

وقال الفنان الكبير لليوم السابع مندهشاً من الأخبار المغلوطة التى يتم تداولها عنه: "حاجة غريبة جدا أنا لا سافرت ولا اتحركت والحمد لله بخير"

وأوضح الفنان الكبير أنه يستكمل حالياً تصوير حلقات حكاية " ويبقى الأثر " من مسلسل إلا انا ويجسد فيه دور رجل كبير جار بطلة العمل نجلاء بدر يهتم بها ويقف بجوارها، والمسلسل من تأليف أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى.

وكانت بعض المعلومات المنتشرة على السوشيال ميديا أشارت إلى سفر الفنان الكبير فى رحلة علاجية إلى أمريكا.

وتأتى مشاركة لبيب في مسلسل إلا أنا لتنفى ما تم تداوله عن اعتزاله التمثيل بشكل نهائي، حيث أكد الفنان الكبير لطفى لبيب أن الفنان لا يستطيع أن يعتزل الفن ، وأنه كان قبل مرضه يعمل لما يقرب من 20 ساعة يومياً ويشارك فى العديد من الأعمال الفنية، ولكنه حالياً وبعد إصابته بالجلطة لا يستطيع أن يعمل بنفس المجهورد، ولكن يمكنه أن يشارك فى الأعمال الفنية التى تتناسب مع حالته الصحية ولا تحتاج إلى مجهود كبير.

وأوضح الفنان لطفي لبيب فى تصريحات إعلامية : " أقدر اشتغل على قد طاقتي، والمخرج اللى يقولى تعالى ويستغل طاقتي البسيطة أوافق، ومفيش ممثل بيعتزل في الدنيا ولكن فيه إمكانيات صحية قادر أو غير قادر أو على قدى.. وأنا أذكر الفنان كمال الشناوي عمل مسلسل وهو على كرسي متحرك، فعادي إن حالتى الصحية مش زي الأول وعارف إني أصبت بجلطة حددت إمكانياتي، فبشتغل لو جالى شغل على قدى".

وأكمل: "أنا بحب التمثيل إلى جانب إني بحب الناس و بعشق جمهوري، فصعب أنسحب بهذا الشكل"، فيما طمئن جمهوره على صحته قائلا: "أنا كويس وبعمل علاج طبيعي على قدمي، وبيحصل تحسن وكل حاجة ولكن أنا مش زي زمان".