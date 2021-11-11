شكرا لقرائتكم خبر عن بمخرج مصرى.. فيلم "أميرة" يمثل الأردن فى ترشيحات جوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت المملكة الأردنیة فیلم "أمیرة" للمخرج محمد دیاب لیكون ممثلاً لھا في ترشیحات أفضل فیلم أجنبي في جوائز أكادیمیة علوم وفنون الصور المتحركة صُناع السینما "الأوسكار" في الدورة الرابعة والتسعين، ویقام حفل توزیع الجوائز في ھولیوود في مارس من العام المقبل ومن المرتقب اختیار القائمة القصیرة مطلع 2022.

وقبل أیام حصل فیلم أمیرة على تنویه خاص من لجنة تحكیم مھرجان أیام قرطاج السینمائیة، حیث شارك في المسابقة الرسمیة، كما ینافس خلال أیام في مھرجان البحر الأحمر السینمائي الدولي حیث تم اختیاره ضمن قسم اختیارات عالمیة.

الجوائز التي فاز بھا فیلم أمیرة ھي جائزة لانتیرنا ماجیكا التي تمنحھا جمعیة تشینیتشیركولي الوطنیة الاجتماعیة الثقافیة للشباب ، جائزة إنریكو فولتشینیوني التي یمنحھا المجلس الدولي للسینما والتلیفزیون والإعلام السمعي البصري بالتعاون مع منظمة یونسكو، وجائزة إنترفیلم لتعزیز الحوار بین الأدیان.

وتدور أحداث الفیلم حول أمیرة، وھي مراھقة فلسطینیة ولدت بعملیة تلقیح مجھري بعد تھریب منيّ والدھا نوار السجین في المعتقلات الإسرائیلیة، على الرغم من اقتصار علاقتھما على زیارات السجن یظل نوار بطل أمیرة، ویعوضھا حب من حولھا عن غیاب والدھا، لكن عندما تفشل محاولات إنجاب طفل آخر ویُكشف أن نوار عقیم، تنقلب حیاة أمیرة رأساً على عقب.

ویضم فریق عمل فیلم أمیرة عدد كبیر من النجوم العرب، في مقدمتھم صبا مبارك وعلي سلیمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي یقدمھا الفیلم لأول مرة سینمائیاً في دور أمیرة، مع قیس ناشف وولید زعیتر. وھو من مونتاج أحمد حافظ الذي سبق لھ التعاون مع دیاب في فیلم اشتباك، ومن تألیف الثلاثي محمد وخالد وشیرین دیاب.