شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير "النظارة البيضاء" .. أولى حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك 4" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أسرة حكاية "النظارة البيضاء" من مسلسل "نصيبى وقسمتك" فى موسمه الرابع، بطولة الحدوتة لأميرالمصرى وكارولين عزمى، ومن المقررعرضها خلال الفترة المقبلة على قنوات on، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

ويشارك فى حكاية "النظارة البيضاء" نخبة من الفنانين على رأسهم: أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وتدور أحداث القصة في إطار درامي تشويقي ينتهي بمفاجأة.

وعُرض الجزء الثالث من "نصيبى وقسمتك" الذى كتبه عمرو محمود ياسين، فى سبتمبر عام 2019، خلال 9 حكايات تعرض كل حكاية فى 5 حلقات مع الاستعانة بأبطال مختلفين ومخرج مختلفين فى كل حكاية، مع تناول العمل قصصة متنوعة حول المرأة ومشاكلها بشكل عام والزواج والطلاق.

وشارك فى بطولة حكايات الجزء الثالث كل من هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى وهنا شيحة وملك قورة وشريف سلامة وإيمان العاصى وكريم قاسم وطارق صبرى وميرنا نور الدين ونسرين أمين وسارة نخلة وهاجر أحمد ودنيا عبد العزيز ومحمد الشرنوبى وهدى المفتى، نرمين الفقى، هبة عبد الغنى، ميدو عادل ورانيا منصور وعدد آخر من الفنانين.

وكذلك ضم الجزء الثاني عددًا كبيرًا من الفنانين منهم بسمة، ودرة، وهنا شيحة، وشيري عادل، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، ونجلاء بدر، وهيدي كرم، وكريم قاسم، وأحمد فلوكس، وأحمد صلاح حسني، ومحمد كيلانى، وأحمد مجدى، وعمر السعيد، وإيهاب فهمى.