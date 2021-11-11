شكرا لقرائتكم خبر عن وسع شوية يا فهمي .. هنيدي يظهر بقدمه فقط فى تكريم جامعة القاهرة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرالنجم محمد هنيدي، كعادته بشكل ملفت عبرمنصات السوشيال ميديا، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبرتويتر، كواليس ظهوره بقدمه فقط فى تغطية أحد الكاميرات فى تكريم جامعة القاهرة، وتسبب الفنان أحمد فهمي بالتغطيه عليه بسبب طوله ووقفه أمامه.

وشارك هنيدي متابعيه بثلاثة صور مختلفة، تظهر الصورة الأولي وقوف الفنان أحمد فهمي، وهو يتحدث مع أحد الحاضرين، بينما يظهر قدم شخص ما بين قدميه من أسفل ليكتب هنيدي قائلاً " صورتي أثناء تكريمي بجامعة القاهرة"، وسرعان ما كشف هنيدي عن صورة ثانية فى يظهر جزء آخر منه فى الصورة، ليشارك تعليقاً على الصورة الأخيرة قائلاً " وسع شوية يا فهمي".



الصورة الاولي

وسرعان ما حظي البوست الذى نشره هنيدي، على تفاعل الكثيرين عبرمنصات السوشيال ميديا، حيث يعد هنيدي من أشهر الفنانين تفاعلاً عبرمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



الصورة الثانية

وقدم هنيدى منذ أيام، فى مسرحيته الجديدة "سلام مربع" التي تعرض حاليا بموسم الرياض أغنية باللغة الإنجليزية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، ورغم تقديم هنيدى من قبل العديد من الأغانى فى أعماله الفنية، لكن لأول مرة يغنى باللغة الإنجليزية، ويشارك هنيدي بطولة المسرحية كل من: أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، ميرنا نورالدين، إيمان السيد.

المسرحية ذات طابع كوميدي، تدور فكرتها حول قصة المغني "سيّد" وصراعه مع المجتمع في سبيل الحصول على الشهرة لكسب الأموال والزواج من حبيبته.