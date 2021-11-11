بالصور| مقتنيات أم كلثوم تزين المسرح بموسم الرياض قبل عرض "رحلة الست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قبل عرض مسرحية "رحلة الست"، التي تستعرض سيرة ومسيرة "كوكب الشرق" أم كلثوم، استقبل مسرح البوليفارد بموسم الرياض، بعض مقتنيات المطربة الراحلة لتكون في استقبال الحضور.

ومن بين المقتنيات "شنطة"، نظارة، و"جوانتي"، إلى جانب عدة صور لها، وفستان أحمر قاتم اللون وإيصال استلام مبلغ مالي منها قدره 18 جنيهًا و60 قرشا مقدم شرائها: خزان وراديو وجرامافون وساعة.

ويرفع الستار عن العرض المسرحي الذي يتناول مراحل من حياة "كوكب الشرق" بعد دقائق، ويتناول ملامح من حياة المطربة الكبيرة أم كلثوم منذ طفولتها وحتى تقدمها في العمر وتحقيقها شهرة واسعة، وتجسدها 4 ممثلات.

ويظهر ضمن الأحداث الموسيقار بليغ حمدي، ويجسد الموسيقار محمد القصبجي الفنان أحمد مصطفى، كما يظهر الشيخ زكريا ويلعب شخصيته الفنان ياسر عزت، أما "موسيقار الأجيال" محمد عبدالوهاب يجسده الفنان مجدي صبحي، والعرض من إخراج المخرج اللبناني هشام جابر، ويساعده في التنفيذ فريق مصري يتضمن عددا من المخرجين الشباب، بينهم محمد الرخ.

وكان الفنان أشرف عبدالباقي زار فريق العمل، وأشاد بهم وبالعرض، الذي من المقرر افتتاحه اليوم 11 نوفمبر.