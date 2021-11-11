أشرف زكي يتقدم ببلاغا ضد مروجي شائعة تعيين أحمد عبدالعزيز نقيبا للممثلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تقدم الفنان أشرف زكي، ببلاغ للنائب العام، ضد مروجي شائعة تنصيب أحمد عبدالعزيز، نقيبًا للمهن التمثيلية، وذلك بعد تداول هذه الشائعة بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وجاء نص البلاغ كالتالي: "السيد الأستاذ المستشار النائب العام، تحية طيبة وبعد، مقدمة لسيادتكم شعبان سعيد المحامي، بالنقض بصـفتي وكـيـلا عـن السيد الدكتور أشرف حسن زکي بصفته نقيبًا للمهن التمثيلية، ضد السيد علي محمدي فتح الباب".

وتابع البلاغ: "وأتشرف بعرض الآتي.. فوجئ الشاكي بقيام المشكو في حقه، عبر صفحته على التواصل الاجتماعي فيسبوك، بنشر خبرًا كاذبًا بأن أحمد عبدالعزيز نقيبا للممثلين خلفـًا للفنان أشـرف زكي، وإذ أثار هـذا الخبر الكاذب غضب جموع الفنـانين وسـبـب تـوتر وقلـق داخـل نقابـة المهـن التمثيلية وخارجهـا وتسبب في العديد مـن المشاكل".

وأوضح البلاغ: "لما كان ذلك، وكان المشكو في حقه دائم نشر الأخبار الكاذبة عن الشــاكي، وقد سبق وتعـرض للشاكي بالسب والقذف عبر صفحته الشخصية، بموقع التواصـل الإجتمـاعي (فـيسبــوك) سـابقًا ومـازال مطلـوب التنفيـذ عليـه بشـأن الحكـم الصادر ضده في تلك الواقعة".

وأضاف البلاغ: "وإذ نصت المادة 188 من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كـل مـن نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصـطنعة أو مـزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان مـن شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة، علاوة على الجرائم المتعلقة بالإزعاج عبر وسائل التواصل المختلفة..لذلك نلتمس مـن سادتكم التحقيق في تلك الواقعـة، واتخـاذ الإجراءات القانونية اللازمـة حيـال المشـكـو في حقه وإحالتـه للمحاكمـة الجنائيـة العاجلة.. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام".