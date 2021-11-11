4 فنانات تجسدن شخصية أم كلثوم في "رحلة الست" بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

دقائق قليلة، ويرفع الستار عن العرض المسرحي الذي يتناول مراحل من حياة "كوكب الشرق" أم كلثوم في عمل يحمل عنوان "رحلة الست" على مسرح البوليفارد في موسم الرياض.

يتناول العرض ملامح حياة المطربة الكبيرة أم كلثوم منذ طفولتها وحتى تقدمها في العمر وتحقيقها شهرة واسعة، ويجسدها 4 ممثلات.

وزار الفنان أشرف عبدالباقي فريق العمل، وأشاد بهم وبالعرض، الذي من المقرر افتتاحه اليوم 11 نوفمبر.

ويظهر ضمن الأحداث بليغ حمدي، ويجسد القصبجي الفنان أحمد مصطفى، كما يظهر الشيخ زكريا ويجسده الفنان ياسر عزت، أما "موسيقار الأجيال" محمد عبدالوهاب يجسده الفنان مجدي صبحي.

ويخرج العرض المخرج اللبناني هشام جابر ويساعده في التنفيذ فريق مصري يتضمن عدد من المخرجين الشباب.