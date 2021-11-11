"رحلة الست".. أم كلثوم تتألق اليوم على مسرح البوليفارد بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-غادة الكشكي:

يستقبل مسرح البوليفارد بموسم الرياض اليوم مسرحية "رحلة الست" التي تتناول مراحل حياة كوكب الشرق أم كلثوم.

وكشف مصدر لمصراوي أن شخصية أم كلثوم تجسدها خلال الأحداث 4 ممثلات مصريات في مراحل عمرية مختلفة.

وتتضمن الأحداث ظهور عدد كبير من الشخصيات في حياة" الست" والتي ساهمت في صناعة نجوميتها واسمها الكبير.

ويظهر ضمن الأحداث بليغ حمدي، ويجسد القصبجي الفنان أحمد مصطفى، كما يظهر الشيخ زكريا ويجسده الفنان ياسر عزت، أما موسيقار الأجيال يجسده الفنان مجدي صبحي.

ويخرج العرض المخرج اللبناني هشام جابر ويساعده في التنفيذ فريق مصري يتضمن عدد من المخرجين الشباب.