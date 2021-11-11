هذا ما قاله عزيز الشافعي عن زيارته لمعرض الشارقة بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعرب الملحن عزيز الشافعي، عن سعادته لزيارته معرض الشارقة للكتاب خلال تواجده بدولة الإمارات.

ونشر الشافعي، صورا له بالإمارات، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "سعيد جدًا بزيارتي الأمس واليوم لـ إكسبو 2020 ، ومعرض الشارقة للكتاب خلال زيارتي القصيرة لدولة الإمارات العزيزة".

وأضاف: "فخور بمشاركة مصر المتميزة في الحدثين الكبيرين، وأسعدني ما شاهدته بالجناح المصري في إكسبو والدمج بين فخامة الماضي وإنجاز الحاضر ورؤية المستقبل".

يذكر أن آخر أعمال عزيز الشافعي، أغنية "متعلق بيكي" التي قدمها المطرب أحمد الروبي في ختام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع علي فتح الله.