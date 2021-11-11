إيرادات الأربعاء.. "فرق خبرة" يحافظ على الصدارة و"الإنس والنمس" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 9 أفلام، هي: "فرق خبرة"، "عروستي"، "ماكو"، "200 جنيه"، "موسى"، "العارف- عودة يونس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا"، "الإنس والنمس"، وحققت الأفلام التسعة مجتمعة أمس الأربعاء 10 نوفمبر إيرادا بلغ 310 آلاف و279 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فرق خبرة

احتل فيلم "فرق خبرة" صدارة إيرادات شباك التذاكر، وحقق 102 ألف و124 جنيها.

"فرق خبرة" تأليف وإخراج شريف نجيب، بطولة محمد الشرنوبي، هدى المفتي، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي، طه دسوقي.

عروستي

وفاز بالمركز الثاني فيلم "عروستي" وحقق 84 ألفا و293 جنيهًا.

"عروستي" تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، مروان يونس، زينب غريب، ندى أكرم.

الإنس والنمس

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم "الإنس والنمس"، محققًا 52 ألفا و550 جنيها.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

العارف

في المركز الرابع يأتي فيلم "العارف- عودة يونس"، والذي حقق إيرادا قُدر بـ32 ألفا و36 جنيها.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحصل على المركز الخامس فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 15 ألفًا و75 جنيها.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

ماكو

فاز بالمركز السادس فيلم "ماكو" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 13 ألفًا و55 جنيها.

"ماكو" إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، بطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي .

مش أنا

احتل المركز السابع فيلم "مش أنا"، وبلغت إيراداته أمس 4 آلاف و362 جنيها.

"مش أنا" تأليف تامر حسني، إخراج سارة توفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني.

200 جنيه

وذهب المركز الثامن لفيلم "200 جنيه"، بعد تحقيقه 3 آلاف و477 جنيها.

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، غادة عادل، ليلى علوي، هاني رمزي، أحمد آدم، أحمد السعدني، أحمد رزق، مي سليم، دينا فؤاد.

موسى

وجاء في المركز التاسع فيلم "موسى"، بعد تحقيقه 2384 جنيها.

"موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، صلاح عبدالله، صبري فواز.