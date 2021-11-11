“صور مسيئة” للقرآن الكريم من داخل لعبة شهيرة جداً.. هل كانت مقصودة؟!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 20 دقيقة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورا تظهر إهانة للقرآن الكريم في أحد الألعاب الإلكترونية الشهيرة المنتشرة بكثرة في الدول العربية، وخاصة الخليجية.

حيث ظهرت صفحات من القرآن الكريم مرمية على الأرض بشكل مهين، بينما يقوم اللاعبون بالمشي عليها، في التحديث الأخير للعبة “كول أوف ديوتي call of duty”، الأمر الذي أثار غضبا واسعا.

ويبدو وأن طور الزومبي عاد من جديد ليجلب الانتباه ويُثير الدهشة مرة أخرى، حيث تَمكن أحد اللاعبين والذي يُعرف باسم BKTO0R من العثور على صفحات من القرآن الكريم كما تُشاهدون بالأسفل خلال أحد خرائط طور الزومبي باللعبة.

وطالب مغردون بمقاطعة الشركة المنتجة حتى تقوم بحذف التحديث وتقدم اعتذارا رسميا للمسلمين.

ولاحقاً نشر عدد من الناشطين على وسائل التواصل، بياناً للشركة المنتجة، تعتذر فيه عن هذه الإساءة التي ظهرت في إحدى مراحل اللعبة، وأكدت على أنه تم إزالتها، مشيرة إلى أنها ظهرت عن غير قصد، وبأن تحقيقاً جاداً حول الموضوع سيفتح، لتجنب مثل هكذا أمور في المستقبل.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تسيء فيها اللعبة للدين الإسلامي، حيث أن تحديث لعبة call of duty عام 2016، ظهر رجل يحمل رشاشاً آلياً، ويقف أعلى سطح مبنى ليبحث عن خصمه. ثم يدخل دورة مياه متسخة، فيها كرسي تواليت يعلوه السيفون. ويعلو السيفون لوحة كبيرة كتب على حوافها حديث نبوي شريف، واضطرت الشركة المبتكرة للعبة أن تغطي اللوحة باللون الأسود بعد تلقيها شكاوى بهذا الخصوص.