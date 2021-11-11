باسم كريستو لـ “صوت بيروت إنترناشونال”: قطاع الإنتاج التلفزيوني في لبنان.. ضرب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

باسم كريستو واحد من ابرز المخرجين اللبنانيين في مجال عالم الترفيه والإستعراضات والمهرجانات. اشرف على العديد من البرامج التلفزيونية في لبنان والعالم العربي ومنها “تارتاتا” و”الرقص مع النجوم”. يتنقل حاليا بين دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقوم بإخراج كل الحفلات المهمة التي تقام ضمن معرض “اكسبو 2020” في دبي، والمملكة العربية السعودية للمشاركة في إخراج المهرجانات التي تقام في مدينة العلا، وفي موسم الرياض. وقد اختار كريستو ان يتحدث عبر “صوت بيروت إنترناشونال” عن كل هذه النشاطات فقال “أتواجد الان في دبي بعدما تسلمت الاشراف إخراجيا على اهم الاحداث التي تقام في المعرض ويعاونني فريق كبير من لبنان وقد نفذت اخراج حفلات المطرب الكبير كاظم الساهر وجلسات خليجية التي أحياها عدد من المطربين ومنهم اسماء لمنور واصيل ابو بكر وديانا حداد وغيرهم بالاضافة الى حفلة نانسي عجرم وراغب علامة وغيرهم وكل هذه الحفلات تنقل عبر عدة محطات تلفزيونية إماراتية بالاضافة الى مواقع التواصل الإجتماعي وهناك شاشة اسست خاصة بالمعرض اسمها EXPO TV تعرض كل ما يجري داخل اروقة “اكسبو 2020 على مدار 24 ساعة”.

اما عن إخراجه لحفل المطربة هبة الطوجي في مدينة العلا السعودية فأكد انه سعيد بنقل هذا الحدث كما انه سيقوم قريبا بإخراج حفل المطربة فايا يونان في المدينة نفسها وهناك تنسيق في اوقاتي لتنقلاتي بين دبي وأبو ظبي حيث انفذ برنامج “شاعر المليون” بموسمه العاشر، والسعودية حيث سأشارك قريبا بموسم الرياض حسبما يسمح لي وقتي مع التزاماتي مع “اكسبو 2020”.

وعما إذا كان يشعر بأسى لأنه لا يعمل في بلده وهو الذي نفذ فيه اهم البرامج والمهرجانات فقال “لا شك أنني حزين لأني غائب عن لبنان وذلك بعدما تراجع إنتاج البرامج الترفيهية فيه منذ العام 2013 بسبب غلطة ديبلوماسية ما تسبب بضرب هذا القطاع في لبنان الذي كان رائدا في هذا المجال وهذا الامر يشعرني بغصة، لكن في المقابل انا سعيد أننا كلبنانيين مقدرين جدا في الدول العربية وكل الفعاليات تستعين بقدراتنا.

وبالنسبة للفعاليات التي أخرجها في لبنان اخيرا اشار الى انه نفذ الحفلة التي اقيمت في قلعة بعلبك ونقلت عبر المحطات التلفزيونية اللبنانية فضلا عن إخراجه لحفل “الموركس دور” الاخير وإحتفالية مؤسسة الوزيرة السابقة مي شدياق وذلك دعما لبلده من دون اي مقابل مادي.

وكان باسم كريستو قد أخرج فيلما سينمائيا بعنوان “بالصدفة” بطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا، ترى هل لديه مشروعا جديدا في هذا الإطار فأوضح كريستو “أن السينما غائبة هذه الفترة في لبنان بسبب كل الظروف الصعبة التي نمر بها لكن من الممكن ان اخرج مسلسلا دراميا خاص بإحدى المنصات الرقمية لأن عالم الدراما نشيط جدا في هذه المرحلة إنما انا في إنتظار الوقت المناسب ولا اراه بعيدا.