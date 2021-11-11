شكرا لقرائتكم خبر عن "قمر 14"..فيلم فى الخمسينات وآخر فى الألفينات جمعهما الاسم وفرقتهما الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد صناع فيلم "قمر 14" لعرضه في السينمات خلال شهر ديسمبر المقبل، لينضم لقائمة أفلام الموسم الشتوى، وتدور أحداث الفيلم حول 5 حكايات مختلفة حين يعتلي قمر ليلة 14 سماء مصر، فتشهد تحت ضيائه عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح؛ حيث يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، لتعوق علاقاتهم وتهددها بالفشل، فيحاول أبطالها مواجهة هذه المحظورات وتحدي طاقة قمر 14.

ويضم فيلم "قمر 14" عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، محمد الشرنوبى، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، عارفة عبد الرسول، محمد مهران، وهو من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

لكن يبدو أن عنوان "قمر 14" كان قادرا على جذب صناع الأعمال السينمائية قديما وحديثا، إذ أنتج فيلم يحمل نفس الاسم أيضا عام 1950، وقدم بطولته الفنان محمود ذو الفقار والفنانة كاميليا وحسن فايق وعبد الفتاح القصرى وفردوس محمد، وهو من تأليف عبد الفتاح السيد، إخراج نيازى مصطفى.



فيلم "قمر 14"

تدور أحداث فيلم "قمر 14" الذى عرض عام 1950، حول محسن (محمود ذو الفقار) الذي يتزوج سرًا من قمر (كاميليا) من دون معرفة عائلته الأرستقراطية بأمر زواجه، وفي يوم يطلب منه والده الحضور إلى المنزل، لأنه قد اختار له ابنة أحد تجار الأسماك لتكون زوجة له في سبيل إنقاذ العائلة من اﻹفلاس، ولكي لا يفتضح أمر زواج محسن وقمر، تضطر قمر إلى أن تسافر بصفتها مربية لكي تعمل لدى والد محسن، ومنذ لحظة تعيينها يبدأ جميع رجال المنزل في ملاحقتها لكي يعبروا عن إعجابهم بها، وبهذا يكون جمع عنوان "قمر 14" بين عملين بينهما ما يزيد عن 70 عامًا مع اختلاف الحكايات والأبطال.