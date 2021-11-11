شاهد .. ياسمين صبري ترد على أخبار حملها

كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 05:43 مساءً - انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية أخبارا حول حمل الفنانة ” ياسمين صبري ” من زوجها رجل الأعمال ” احمد أبو هشيمة ” في طفلهما الأول .
وذلك بعد نشر ياسمين صبري صورة عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري لفتاة تمارس تمارين اليوغا ويخرج من بطنها نور صغير وكتب على الصورة تعليق : ” شاهدوني وأنا أنمو ” .
وهو ما دفع المتابعون إلى الاعتقاد بأن ياسمين صبري تعلن عن حملها بهذه الطريقة ولم تخرج الأخيرة لتأكيد أو نفي هذا الخبر .
لتخرج بعد ذلك ياسمين صبري بصورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها على إنستجرام والتي ظهرت بها بنحافة ملحوظة بعد أن فقدت الكثير من وزنها ولا تبدو عليها ملامح الحمل .
واعتبر البعض أن هذه الصورة هي رد الفنانة ياسمين صبري على أخبار حملها ولكن بطريقة غير مباشرة .
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