شاهد .. ياسمين صبري ترد على أخبار حملها

كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 05:43 مساءً - انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية أخبارا حول حمل الفنانة ” ياسمين صبري ” من زوجها رجل الأعمال ” احمد أبو هشيمة ” في طفلهما الأول .

وذلك بعد نشر ياسمين صبري صورة عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري لفتاة تمارس تمارين اليوغا ويخرج من بطنها نور صغير وكتب على الصورة تعليق : ” شاهدوني وأنا أنمو ” .

وهو ما دفع المتابعون إلى الاعتقاد بأن ياسمين صبري تعلن عن حملها بهذه الطريقة ولم تخرج الأخيرة لتأكيد أو نفي هذا الخبر .

لتخرج بعد ذلك ياسمين صبري بصورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها على إنستجرام والتي ظهرت بها بنحافة ملحوظة بعد أن فقدت الكثير من وزنها ولا تبدو عليها ملامح الحمل .

واعتبر البعض أن هذه الصورة هي رد الفنانة ياسمين صبري على أخبار حملها ولكن بطريقة غير مباشرة .