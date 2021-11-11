محمود المهدي يكشف عن الممثل الذي تسبب في تطليقة لمنة عرفة: “المشهد بينهما مس كرامتي” .. تفاصيل صادمة!

كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 05:43 مساءً - بعدما أعلن محمود المهدي أن انفـصاله عن منة عرفة كان بسبب مشـهد قدمته مع الفنان محمد نجاتي، كشف الأخير تفاصيل هذا المشــهد.

حيث أكد الفنان محمد نجاتى أنه يواصل تصوير مسلسل يحمل اسم “فيلا 101” فى منطقة شبرامنت بالهرم، من تأليف وإخراج ممدوح زكى وبطولة كل منة عرفة وأحمد عبد الله محمود وهاجر الشرنوبى.

وكشف نجاتى، فى تصريحات خاصة أنه يجسد ضمن أحداث العمل طبيب أمراض نساء ويوجد مشهد إغماء للفنانة منة عرفة التى تجسد شخصية شقيقته فى العمل، نتيجة تعرضها لحمل دون علم أهلها، مضيفا: “والمفترض أن أحملها على يدى لكنها رفضت وهذا مخالف لسيناريو العمل، وحدثت مشكلة بسبب ذلك، وتم حذف المشهد ووافقت على ذلك”.

صورة من مهرجان «بصمة إبداع» بعد تكريم محمد نجاتي ومنة عرفة في ثاني دوراته 2021

وأضاف: “هناك مشهد آخر ضمن الأحداث أننى أقوم بالكشف عليها وجس نبض إيدها نتيجة حملها، لكنها رفضت فى البداية، ونفذت المشهد كما هو موجود فى سيناريو المسلسل”، وتابع: “إنتى مش موافقة على مشاهد مكتوبة فى السيناريو بتمثلى ليه وتخرجى من بيتك” على حد قوله.

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وكان قد كشف الفنان المصري محمود المهدي لأول مرة عن الأسباب التي أدت لانفصاله عن منة عرفة، وذلك قبل عودتهما لبعـضهما مجددًا.

محمود المهدي أوضح سبب كتابته لمنشور أنه رجل شرقي ولن يقبل ببعض الأشياء، لافتا إلا أن هذا بسبب مشهد جمع زوجته منة عرفة بالفنان محمد نجاتي.

المهدي كتب، على خاصية “ستوري” بموقع “إنستجرام”: “كنت قايل إني هوضحلكم الأسباب.. موضوع راجل شرقي الناس بتتكلم من قـــفاها تقريبا محدش فــاهم حاجة”.

وكشف تفاصيل ما حدث، بقوله: “كان في سـوء تفاهم في مشهد في مسلسل 101 مع الفنان محمد نجــاتي وحد معين حب يوقع الدنيا، ووصـل الموضوع ليا غـلط، وأنا طبعا كراجل رافـض أي مشــاهد تمس كرامتي كراجل زي ممثلات كتير بتعمل أدوار محـترمة مش كله زي بعضه”.

وأكد أنه لا يهـتم بأي شي فعلته منة قبل تعارفهما، قائلا: “ومنة متفهمة الكلام ده ومحـافظة على كرامتي وميخصنيش أي حـاجة قديمة يهمني وقت ما عـرفت منة فقط”.

وأكد أن البوست الذي كتبه ووصف به البطيخة بأنها “حــمرا أو قـرعة” لم يكن يقــصد منة، ولكنه قــصد عـلاقة قــديمة، حيث كتب: “وبالنسبة لبوست البطيخ ده مكـانش لمنة كان لشخص من الماضي ادخل يبـوظ العلاقة أرجـوكم بطلوا تأليف”.

وكان الفنان المصري الشاب محمود المهدي قد صـدم جمهوره بإعلان انفـصاله عن الفنانة منة عرفة، وذلك قبل أيام قليلة من حفل زفافهما.

محمود المهدي نشر صورة لبطيخة، على خاصية “ستوري” على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، كتب عليها: ” الزواج يا حمرا يا قرعة.. فين صاحب المثل ده”.

وفي أول تعليق لمنة عرفة، أكدت خبر الانفصال، على خاصية “ستوري” على حسابها بموقع “انستجرام”، حيث كتبت: “كل شيء قـسمة ونصـيب تم الإنفصال وربنا يوفــق الجميع”.

وعن سبب الإنفصال، كتب محمود المهدي في ستوري على موقع انستجرام قائلا: الناس اللي بتتصــل وتسأل، خـلاص كل حـاجة قـسمة ونصـــيب، وأنا كراجل شرقي صعيدي، فيه حاجات مش هــتنفع معايا، وهتوقـــفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني، فأكيد مش هقـــف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني، وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع”.

وبعد يومين فقط، كشفت والدة الفنانة منة عرفة، عن إزالـة الخـلاف الذى وقـــع بين ابنتها وبين زوجها المنتج الشاب محمود المهدي، وتم انتهاء الخـلاف وتصالحا وعادت الأمور لطبيعتها بينهما، قائلة: “الخلاف كان بسيط جدا والحمد انتهى على خير”.

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