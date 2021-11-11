غادة عبد الرازق : ” ابعدوني عن حساباتكم الشخصية .. أظن الرسالة وصلت “

كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 05:43 مساءً - حسمت الفنانة ” غادة عبد الراوق ” الجدل المثار حول مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل 2022 في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .

حيث نفت غادة عبد الرازق ما تم تداوله من أخبار عن مشاركتها بعمل فني يعرض برمضان القادم وأكدت على أنها اعتذرت هذا العام لانشغالها على المستوى الشخصي والمهني .

فكتبت في منشورها قائلة : ” أحب أوضح لكل جمهوري اللي بعتز بيه وبحبه وبحترمه جداً إن كل ما يُنشر عن أعمال رمضانية ليا غير صحيح بالمرة ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذه السنة لإني منشغلة بأعمال أخرى مهمة جداً بالنسبة ليا على الصعيد المهني والشخصي ” .

وتابعت : ” ولن أسمح لأي شخص باستغلال إسمي لمجرد أهواء شخصية أو أهواء مرضية أو أهواء انتقامية وأن يحاول هز صورتي عند جمهوري .. قلتها وبقولها ميت مرة اعتذرت السنة دي عن رمضان والكلام ده متوثق في كل حواراتي بعد مسلسل لحم غزال “

وأضافت الفنانة غادة عبد الرازق : ” أرجوكم أبعدوني عن حساباتكم الشخصية .. أظن الرسالة وصلت .. وشكراً ” .