حارس مقبرة أحمد خليل يكشف ما كان يفعله أمام قبره قبل أسابيع من وفاته – شاهد الآن!

كتب امير فتحي في الخميس 11 نوفمبر 2021 05:43 مساءً - كشف حارس مقـبرة الفنان المصري الراحـل أحمد خليل، الحاج هلال، أن الفنان كان دائم الزيارة لقــبر والدته، والذي دُفـن فيه بعد وفـاته متأثرًا بـ فيروس كورونا.

حيث كشف الحاج هلال في تصريحات صحفية، أن الفنان الراحل كان يأتي لقــبر والدته مع كل مناسبة، وكان يقرأ لها القرآن كي يؤنـس وحـــدتها، كما أنه كان يرافــق مُقرئ معه.

وأضاف حارس مقـبرة أحمد خليل، أن الفنان كان يحرص دائمًا على ود الجميع، ويحضر جميع الجنازات التي تحدث في عائلته.

وكشف “هلال” أن أحمد خليل لم يأتي كثيرًا مؤخرًا بسبب أن حالته الصحية التي لم تكن في أفـــضل أحوالها، لافتا إلى أن المرة الأخيرة التي زار أحمد خليل فيها مقــ ابر عائلته فيها، منذ 8 أشهر، بسبب حالة وفاة كانت في عائلته.

الفنان أحمد خليل في آخر أعماله 2021 – مسلسل إلا أنا – حكايتى مع الزمان

وتوفى الفنان أحمد خليل في الساعات الأولي من صباح أول أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا، حسبما أكد د/أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ وشيع الجثمان لمثواه الأخير من مسجد الشرطة بالشيخ زايد لمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر، وحرص عدد من الفنانين على تشيع الجثمان

آخر لقطات للفنان أحمد خليل قبل وفاته

حيث أصيب الفنان أحمد خليل فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية “حكايتي مع الزمان” من “مسلسل إلا أنا” والذى يعرض حاليًا على قناة dmc الفضائية مع الفنانة الكبيرة ميرفت أمين وعدد آخر من النجوم الشباب.

جنازة الفنان أحمد خليل – 2021

وحضر الجنازة عدد محدود للنجوم ومنهم شريف سلامة، وحازم إيهاب، بالاضافة إلي تواجد عدد كبير من عائلة الفنان أحمد خليل، فضلًا عن بعض أصدقائه وأصدقاء شقيقه رجل الأعمال مدحت خليل.

وشهدت الساعات الأخيرة في حياة أحمد خليل تدهور حالته بشكل كبير، إذ كشف مصدر مقرب من الفنان الراحل أن أحمد خليل أصـــيب بفيروس كورونا منذ 3 أيام، وذهب للمستشفى وخرج في اليوم نفسه، لكن بعد حدوث مضـاعفات لحالته الصحـية نقــل للمستشفى على الفور لمتابعة حالته.

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وأضاف أن الفنان أحمد خليل كان يعاني من ضيـــق في التنفس، فضلاً عن صعوبة النطق وزيادة مضـاعفات الفيروس الذي سيطر على جسده، ولم يستطيع أن يتحدث مع أسرته كما أنه تعـــرض لعدة ضـربات في القلب.

ويُعرض حالياً للفنان الراحل أحمد خليل حكاية “حكايتي مع الزمان” من مسلسل “إلا أنا” في موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكــلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلــاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.

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